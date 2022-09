Exakt 15 Stufen führen vom Stainzer Rathausplatz durch die Mühle hinunter in das neue Restaurant von Johann Schmuck. "Terra", so der Name des soeben eröffneten Gourmetlokals, erzählt von der Verwurzelung der kulinarischen Künste mit der Natur. Diese Geschichte bringt Schmuck ab sofort in zwei Menüs auf die Teller. Die große Variante "Terra" umfasst sieben Teller, die kleinere Variante heißt "Vega" und hat fünf Teller im Aufgebot. Beide Versionen werden umrandet von zahlreichen kleinen Gerichten und Happen.