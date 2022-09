Alljährlich tummeln sich beim Arnfelser Hobbykünstlermarkt 200 Aussteller: „Wir sind damit sicher einer der größten Märkte dieser Art in ganz Österreich, haben dabei 10.000 Leute als Besucher zu Gast“, so Hans-Peter Lederhaas. Der 61-Jährige zeichnet als Obmann des Vereins „Forum Arnfels“ mit seinem Team für die Veranstaltung verantwortlich, die jüngste ging erst am vergangenen Wochenende als echter Publikumsmagnet über die Bühne. „Zudem organisieren wir das ganze Jahr über Konzerte“, erzählt der Steirer.