Polizeihubschrauber, die Spezialeinheit Cobra, Rotes Kreuz: Es war ein Großaufgebot, das Mitte Jänner zur Polytechnischen Schule in Leibnitz anrücken musste. Ausgelöst wurde der Einsatz, nachdem zwei Schüler mehrmals und über Wochen hinweg mit einem Amoklauf gedroht hatten. Die zwei Jugendlichen mussten sich am Donnerstag deshalb wegen gefährlicher Drohung am Grazer Straflandesgericht verantworten. Sie wurden verurteilt, bekamen als Strafe ein ganzes Maßnahmenpaket aufgebrummt.