Reger Laufbetrieb herrscht am kommenden Samstag und Sonntag (10. und 11. September) im südsteirischen Maxlonerwald. Am Ostrand des Sausaler Weinlandes in den Gemeinden Tillmitsch, St. Nikolai im Sausal und Tillmitsch starten die besten Orientierungsläufer Österreichs in die Herbstsaison. Der Leibnitzer AC als durchführender Verein lädt am Samstag zur Staatsmeisterschaft und am Sonntag zum 7. Lauf zum Austria Cup, zugleich auch ASKÖ-Bundesmeisterschaft. Der Verein widmet die Bewerbe seinem Gründer, Orientierungslauf-Pionier Franz Trampusch, der kürzlich im Alter von 88 Jahren verstorben ist.