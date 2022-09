Lisa Höllebauer ist 28 Jahre alt, studiert Germanistik im Master und kommt aus Lannach. Von Kindesbeinen an hat sie sich der Literatur verschrieben. Heute lebt sie in Graz und ist die Herausgeberin des Erzählbandes „Erzählen gegen Armut“. Das Besondere daran: Der Verkaufserlös geht ans SOS-Kinderdorf und kommt geflüchteten Kindern zugute. „Mir gefällt vor allem der Gemeinschaftsgedanke: Die Autoren spenden ihre Texte, die Leser spenden für Kinder in Not“, erzählt Höllebauer.