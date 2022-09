Was sich für viele wie ein Krimi anhört, ist für den Südsteirer Roman Garber bittere Realität geworden. Wie berichtet, fiel der gebürtige Lebringer auf einen Internetbetrug herein, reiste im November 2021 nach Kolumbien, um die Gewinnausschüttung in Millionenhöhe abzuholen und sitzt seither dort im Gefängnis. Der Grund: Er willigte ein, ein Beatmungsgerät auf seinem Rückflug in die Schweiz mitzunehmen. Darin fanden die Polizisten auf dem Flughafen Kokain im Wert von 1,6 Millionen Euro.