Zu einem Kriminalfall entwickelte sich der Brand eines Pkw Sonntagfrüh im südsteirischen Kaindorf an der Sulm (Stadtgemeinde Leibnitz). Gegen 7.15 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Kaindorf an der Sulm alarmiert, weil ein auf einem Firmengelände abgestellter Pkw in Vollbrand stand. Die knapp 20 Einsatzkräfte konnten den Brand löschen, das Fahrzeug wurde aber schwer beschädigt.