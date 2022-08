Dienstagmittag wurde (wie berichtet) eine 80-jährige Frau aus dem Bezirk Deutschlandsberg beim Schwammerlsuchen auf der Glitzalm (Koralmgebiet) von einem Unbekannten attackiert und verletzt. Die Polizei Schwanberg und Wies fahndet seither nach dem Täter.

Die 80-jährige Frau befand sich gegen 12 Uhr in einem Waldstück nahe der Glitzalm. Beim Schwammerlsuchen wurde sie von einem Mann mit einem Holzstock attackiert und geschlagen. Die Frau flüchtete, der Täter verfolgte sie mit einem Messer in der Hand. Hilfeschreiend gelang es der Frau, ein zufällig vorbeikommendes Fahrzeug anzuhalten. Danach erstattete sie Anzeige.

"Am Samstag haben die Polizeibeamten die Almen abgefahren, Wirte befragt - es gibt aber keine verwertbaren Hinweise auf den Unbekannten", so Leo Josefus von der Landespolizeidirektion zur Kleinen Zeitung. Nicht auszuschließen sei laut Polizei, dass der Auslöser ein Streit um das Schwammerl-Revier gewesen ist. Es werde in alle Richtungen weiterermittelt, die Angaben der Pensionistin werden noch einmal überprüft.

Hinweise erbeten

Die Polizeiinspektionen Schwanberg und Wies bitten weiterhin um Hinweise. Bei dem Täter könnte es sich ebenfalls um einen Schwammerlsucher handeln.