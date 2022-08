Ein Hobby, ein Zeitvertreib oder ein Mittel gegen Schlaflosigkeit: Lesen ist für jeden und jede etwas anderes. Seit Anfang August können begeisterte Leserinnen und Leser in Leibnitz kostenlos Bücher in der von der Frauenberatungstelle in Zusammenarbeit mit dem Lions-Club aufgestellten Bücherbox erwerben.