Gelbe Wiesen und Weiden, niedrige Pegelstände in Hausbrunnen: Die anhaltende Trockenheit macht sich auch in der Südweststeiermark bemerkbar. Vor allem Haushalte, die in nicht an das öffentliche Wassernetz angeschlossen sind, bekommen die Trockenheit zu spüren. Hilfe bietet die Feuerwehr mit Wassertransporten.