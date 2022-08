Seit Sonntag haben die Einsatzkräfte der Feuerwehr, mehrere Polizeistreifen mit Hundestaffeln und Polizeidrohnen nach dem Vermissten Mann gesucht. Am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr wurde der 42-Jährige schließlich tot in einem Mühlgang in Wildon aufgefunden. Wie es zu seinem Tod kam, ist laut Fachoberinspektorin Heidelinde Weghofer von der Landespolizeidirektion Steiermark bisher noch ungeklärt. Fest steht, dass der Steirer in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Feuerwehrfest in Wildon besucht hat und von diesem Fest nicht heimgekehrt ist.