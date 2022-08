Sie sind da, wenn es stürmt, schneit oder brennt: Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr geben täglich ihr Bestes, um Menschen in Not zu helfen. Um diese Kompetenzen und Fähigkeiten zu trainieren, findet am 27. August im Raum Tillmitsch und Lang in der Südsteiermark eine groß angelegte Feuerwehrübung statt. Es ist steiermarkweit die erste Übung, bei der auch Drohnen zum Einsatz kommen.