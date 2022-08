Sechs Einbrüche und eine wilde Verfolgungsfahrt über die Grenze

In Kirchberg an der Raab (Bezirk Südoststeiermark) und an mehreren Orten im Bezirk Deutschlandsberg kam es in den vergangenen Tagen zu Einbruchdiebstählen. Von Montag auf Dienstag kam es zu einer Verfolgung eines ungarischen Pkw.