Zu einem Fahrzeugbrand alarmiert wurden Mittwochmittag die Feuerwehren Leitersdorf und St. Nikolai ob Draßling. Auslöser war ein Pkw-Anhänger, der während der Fahrt aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen hatte. Der Lenker war mit seinem Gespann auf der L624 Richtung Labuttendorf unterwegs. Beim Blick in den Rückspiegel bemerkte er plötzlich, dass der mit Kartonagen beladene Anhänger zu brennen begonnen hatte.

Der Mann hielt sofort sein Fahrzeug an und trennte den Anhänger vom Pkw. Nachdem er sich unverletzt in Sicherheit bringen hatte können, wählte er den Notruf. Die beiden Feuerwehren rückten mit 15 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen an. Nach etwa einer halben Stunden konnte der Brand gelöscht und die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.