Großes Lob von Birgit Sundl, Kommandantin der FF Unterlabill, gibt es für eine Familie in der benachbarten Ortschaft Mitterlabill (beide Gemeinde Schwarzautal). "Wenn die Familie nicht so schnell reagiert hätte, hätte definitiv Schlimmeres passieren können", so die Kommandantin. Dienstagabend, gegen 19.15 Uhr, dürfte die Familie das Rauchen aus dem Keller wahrgenommen haben. Ein Wäschetrockner hatte aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen.