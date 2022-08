Hubschraubereinsatz nach einem Wanderunfall in der Heiligengeistklamm in Leutschach. Eine Urlauberin aus Deutschland (48) blieb mit ihrem Rucksack hängen und stürzte in weiterer Folge. Sie verletzte sich an Ellenbogen und Knie. Aufgrund des unwegsamen Geländes in der Klamm wurde sie per 70-Meter-Tau von der Crew des Rettungshubschraubers Christophorus 12 aus der Klamm geflogen.