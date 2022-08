Pünktlich um 9.58 Uhr betritt Walter Rosenkranz, begleitet von seinem Fahrer, die Bezirkshauptmannschaft Weiz. Das übliche Prozedere am Eingang mit Überprüfung der Daten und Sicherheitscheck darf beim Volksanwalt entfallen. "Die erste Partei wartet schon vor dem großen Sitzungssaal im ersten Stock", sagt der Sicherheitsbeamte. Vier Anliegen wird Rosenkranz am Vormittag in Weiz behandeln, am Nachmittag geht es weiter nach Deutschlandsberg. Es geht um ganz unterschiedliche Themen; Probleme mit der Baubehörde oder Wasserrecht, berichtet Rosenkranz. Während der Corona-Pandemie haben sich die Beschwerden verändert. "Am Beginn gab es oft das Thema der Polizeimaßnahmen, später in der zweiten Welle hat sich das dann in Richtung Bildungsbereich verändert, etwa, dass man für den Kindergarten bezahlen muss, obwohl er gar nicht besucht wird", erläutert Rosenkranz.