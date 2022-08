Rasch, unkompliziert und hoch, so beschreibt Soziallandesrätin Doris Kampus in einer von der SPÖ einberufenen Pressekonferenz in Leibnitz den Steiermark-Bonus. Personen, die im Mai Wohnungsunterstützung bezogen haben und jene, die im Zeitraum 2021/2022 Anspruch auf Heizkostenzuschuss hatten, haben im Juli von der steirischen Landesregierung 300 Euro automatisch überwiesen bekommen.