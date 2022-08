In der Nacht auf Montag war gegen 0.40 Uhr ein 20-jähriger Mopedlenker in der Wasserwerkstraße mit seinem Fahrzeug unterwegs. Zwei Unbekannte im Alter zwischen 18 und 25 Jahren hielten den Südsteirer mittels Leuchtstab an und gaben sich als Polizisten aus. Laut Informationen der Polizei trugen die Täter täuschend echt aussehende Polizeiuniformen inklusive Tellerkappe.