Seit Anfang Juli ist es fix: Die Infrastruktur der Graz-Köflacher-Bahn (GKB) wird von den ÖBB übernommen. Was das genau heißt, war bis dato ungewiss. Am 15. Juli gab es ein Treffen zwischen der Belegschaftsvertretung und Vertretern des Vorstandes der Bahnlinie, des Bundesministeriums und den ÖBB in Wien. "Die Gespräche liefen gut, es wurde versprochen, dass es zu keinen Verschlechterungen für unsere Belegschaft kommt", sagt Wolfgang Sabathi, Zentralbetriebsratsvorsitzender der GKB.