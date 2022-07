Die Steiermark ist mittlerweile ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen aus dem In- und Ausland: Mit ihren vielen Wäldern, Wander- und Genusswegen, Thermen und oft herausragender Gastronomie wirbt sie regelrecht darum, besucht und bestaunt zu werden. Viele beliebte Ziele schießen einem sofort in den Kopf: Die Hauptstadt Graz, die Schilcherweinstraße in Deutschlandsberg oder der Dachstein etwa.