Der 60-Jährige fuhr in Leutschach gegen 19:40 mit seinem Traktor auf einer Gemeindestraße in Richtung seines Anwesens. Dabei kam er mit der Zugmaschine auf das rechte Straßenbankett und in weiterer Folge rechts von der Fahrbahn ab. Der Traktor stürzte 50 Meter den Abhang hinunter und überschlug sich mehrmals.