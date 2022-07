Lebensmittel, Schulhefte, Katzenfutter, Nähzubehör und Unterwäsche: Das Sortiment in der 50 Quadratmeter großen Greißlerei von Christine Rössler in Sajach, Gemeinde Gabersdorf, ist groß. In fünfter Generation versorgt die gelernte Einzelhandelskauffrau die umliegenden Bewohnerinnen und Bewohner mit allem, was zum täglichen Leben gebraucht wird. Nach 37 Jahren ist nun aber Schluss. Am heutigen 30. Juli öffnet die Greißlerin ein letztes Mal die Tür ihres seit 1890 bestehenden Ladens.