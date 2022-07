"Und das in Leibnitz. Das glaubt man gar nicht, dass das hier passieren kann. Jetzt habe ich ein ungutes Gefühl", sagt eine Anrainerin besorgt. Sie hat von dem Mord an der 41-Jährigen gehört, ein Bekannter sei von der Stadtfeuerwehr aus bei dem Einsatz dabei gewesen. Viele scheinen den Mordfall allerdings erst aus den Medien vernommen zu haben. "Es ist schlimm, was da passiert ist", heißt es von einer weiteren Anrainerin. Am Hauptplatz und in den Cafés zeigt man sich ebenfalls betroffen. Im Leibnitzer Rathaus ist der Fall auch intern Thema. "Als wir informiert wurden, waren wir alle entsetzt und erschüttert. Jeder Mord ist verabscheuungswürdig", sagt Bürgermeister Michael Schumacher.

Szenenwechsel in die Polizeiinspektion Leibnitz. Die Polizisten waren beim Fund der Leiche am Tatort im Einsatz. Zuerst war es nur eine Türöffnung, nichts Ungewöhnliches für die Beamten. Es war anfangs nicht sicher, ob es sich um Mord handelt, meint Alfred Freundorfer von der Polizei Leibnitz. "Gewisse Dinge haben die Kollegen allerdings misstrauisch gemacht", erzählt er. Ebenso den Arzt, der für die Leichenbeschau vor Ort war.

Weshalb wurden sie misstrauisch? Freundorfer könne im konkreten Fall dazu nichts sagen. Aber: Grundsätzlich könne das viele ausschlaggebende Gründe haben, von der Lage der Leiche bis hin zu Gegenständen, die in der Nähe gefunden werden. Die Bedenken wurden der Staatsanwaltschaft mitgeteilt, die wiederum eine Obduktion angeordnet hat.

Wohnung sofort versiegelt

Damit die Spuren nicht einfach vernichtet werden können, haben die Beamten laut Freundorfer die Wohnung sofort versiegelt. Wie berichtet, bestätigte sich der Verdacht der Polizisten. Ob tatsächlich der älteste Sohn der Syrerin den Mord begangen hat, ist bis dato noch unklar. Nach ihm wird mittels europäischem Haftbefehl gefahndet - bisher noch ohne Erfolg.

Die Polizei ersucht um Hinweise unter 0 59 133-60-33 33 oder an

lpd-st-landeskriminalamt@polizei.gv.at. Sollte man den Betroffenen sehen: Nicht direkt ansprechen, sondern 133 bzw. 112 wählen!

Wie geht man intern in der Polizei mit solchen Einsätzen um? "Wir sind im Laufe unserer Dienstzeit mit Todesfällen verschiedenster Art konfrontiert", zeigt Freundorfer auf. Von Tod ohne Fremdeinwirkung über tragische Verkehrsunfälle bis hin zu Mord: "Da sieht man als Polizist einiges." Wichtig sei es, dass man intern darüber spricht. Bei Bedarf gebe es auch die Möglichkeit einer psychologischen Betreuung.