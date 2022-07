Weil sie nicht mehr erreichbar gewesen ist, wurde am Montag die Polizei verständigt. Die fand die 41-Jährige, die in Wagna (Bezirk Leibnitz) mit ihrer Familie gelebt hat, im Haus tot auf.

Eine Obduktion ergab, dass die vierfache Mutter unter Gewalteinwirkung gestorben sein dürfte. Die Ermittlungen gehen in Richtung Mordverdacht. Ein Zeuge wird gesucht, bestätigte die Landespolizeidirektion. Dringend tatverdächtig sei der 24-Jährige, ein Familienmitglied, derzeit nicht.

"Es gibt Hinweise auf Gewalteinwirkung, daher wird in Richtung Mord ermittelt", so ein Sprecher zur Kleinen Zeitung. Die Frau stammte aus Syrien, lebte in Österreich.