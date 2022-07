Genau neun Kilometer sind es von der Grenzbrücke in Mureck bis zur Petrol-Tankstelle in Črnci, kurz vor Apače (Abstall). Es ist die am nächsten gelegene Tankstelle von diesem Grenzübergang aus. Am ersten Tag nach der Benzinpreissenkung in Slowenien herrscht hier Normalbetrieb. Nachdem zwei slowenische Kunden getankt haben, kommt ein Fahrzeug mit Deutschlandsberger Kennzeichen. Ingo H. aus Lannach hat Verwandte im Nachbarort und nützt den Besuch auch gleich für eine Tankfüllung.