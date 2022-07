In der Nacht von Samstag auf Sonntag führten Beamte aus dem Bezirk Leibnitz Schwerpunktkontrollen durch. Zusammen mit Prüfern der Kfz-Landesprüfstelle wurden Fahrzeuge kontrolliert und auf ihre Verkehrssicherheit überprüft. Hauptaugenmerk wurde auf getunte Fahrzeuge gelegt, auch mehrere Führerscheine wurden abgenommen. Ein klares Signal gegen Alkohol am Steuer, so die Polizei.