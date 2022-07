Kurz hat der Hochsommer am Donnerstag mit Temperaturen von bis zu 37,4 Grad in Ostösterreich gezeigt, was er kann – am Freitag gibt es mit einer Kaltfront eine kurze Pause, ehe nächste Woche eine richtige Hitzewelle im Anflug ist.

Viel Regen in kurzer Zeit, auch Hagel möglich

Laut Zamg-Meteorologin Veronika Hatvan sind mit Durchzug der Kaltfront am Freitagnachmittag von Kärnten bis in die Südsteiermark teils kräftige Gewitter zu erwarten. "Am stärksten wird es wohl den Kärntner Raum treffen, aber auch in der Südweststeiermark sind kräftige Schauer und größere Regenmengen bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich." Sollten sich größere Gewitterwolken bilden, sei auch Hagel möglich.

© Ubimet / uwz.at

Laut Prognose von Freitagvormittag sei es auch möglich, dass einige Gewitterwolken weiter Richtung Grazer Bergland und Südoststeiermark ziehen. "Weiter nördlich bzw. im Randgebirge wird bis auf einzelne lokale Schauer wohl nicht viel passieren." In der Obersteiermark komme nach nächtlichen Gewittern sogar recht bald die Sonne hervor.

Angenehmes Wochenend-Wetter, Hitze ab Wochenmitte

Das Wochenende hält dann laut Hatvan schönes, wenn auch nicht allzu heißes Sommerwetter parat. "Von Sonntag bis weit in die kommende Woche hinein haben wir es mit einem sehr stabilen Hoch zu tun."

Die 30-Grad-Marke werde verbreitet ab Dienstag geknackt. "Mittwoch und Donnerstag werden es wohl 35 Grad werden." Das wären dann auch die bisher heißesten Tage des Jahres in der Steiermark (bisheriger Höchstwert: 34,6 Grad in Hall bei Admont am 27. Juni)

Und wie wahrscheinlich ist es nun, dass die 40 Grad, die Spanien aktuell erlebt, auch in unsere Breiten vorstoßen? "Bis zum Wochenende könnte diese heiße Luftmasse auch in unseren Breiten ankommen – aber da gehen die Wettermodelle noch auseinander."

Sprich: Die Prognoserechner sind noch uneins, ob wir es mit einer lang anhaltenden Hitze zu tun haben oder Richtung Wochenende schon wieder die nächste Kaltfront heranrauscht. Bis dahin wird's aber jedenfalls hochsommerlich.