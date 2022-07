Gegen 15.45 Uhr war ein 36-jähriger Landwirt in Sankt Stefan ob Stainz mit seinem Traktor samt angehängter Heupressmaschine unterwegs. Der Mann bemerkte Rauch aus der Heuballenmaschine aufsteigen. Daraufhin hielt er den Traktor in einem Waldstück an, um Nachschau zu halten.