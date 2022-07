Die 50er sind zurück. In Leutschach an der Weinstraße werden drei Tage lang 50s-Outfits ausgeführt und Oldtimer und Bikes aufpoliert, denn das Rollin Dudes Festival ist nach zwei Jahren Pause wieder da. 3000 bis 4000 Gäste werden laut Organisator Alex Pfleger erwartet: "Das Interesse ist heuer so groß, wie schon lange nicht mehr. Uns erreichen Anfragen aus ganz Österreich und aus dem benachbarten Ausland."