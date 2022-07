Beim Sturz mit ihrem E-Bike erlitt eine 52-jährige Frau aus dem Bezirk Deutschlandsberg am Samstagnachmittag, dem 9. Juli 2022 schwere Verletzungen. Die Weststeirerin lenkte ihr E-Bike gegen 14 Uhr auf der B 76 in Richtung Bad Schwanberg. In einem Fahrradkindersitz fuhr ihr dreijähriger Enkelsohn mit.

Keinen Helm getragen

Auf Höhe von Straßenkilometer 26,0 beabsichtigte die 52-Jährige, von der Bundesstraße auf den parallel verlaufenden Gehsteig zu wechseln. Dabei kam die Weststeirerin laut Polizei auf der leicht erhöhten Gehsteigkante zu Sturz. Die Frau, sie trug laut den Einsatzkräften keinen Helm, wurde mit schweren Kopfverletzungen in das LKH Deutschlandsberg eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Das Enkelkind blieb unverletzt.