Die Freiwillige Feuerwehr Spielfeld wurde am Freitag gegen 7.30 Uhr zu einer Lkw-Bergung am Obegg in Spielfeld, Gemeinde Straß in der Steiermark, alarmiert. Ein mit sechs Kubikmeter Beton beladener Fahrmischer drohte im steilen Gelände seitlich zu kippen. Da das Herausziehen des Betonmischers mit voller Last nicht möglich war, wurde er mit zwei Traktoren und einem Teleskoplader von seiner Last befreit.

Der Betonmischer wurde danach von der Feuerwehr mit der Seilwinde geborgen und auf einen ebenen Platz gestellt. Insgesamt war die Feuerwehr mit zehn Mann im Einsatz.