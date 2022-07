Vor einer Kulisse, an der im Halbstundentakt Züge vorbeirauschen, lud die Freiheitliche Partei passenderweise zum Bahnhofscafé in Voitsberg, um ihre Forderungen angesichts der beschlossenen Übernahme der GKB-Infrastruktur durch die Österreichischen Bundesbahnen zu präsentieren. Aufgrund der Unsicherheiten, die eine Übernahme mit sich bringt, sei die Stimmung innerhalb der GKB am Boden. "Die GKB ist keine Modelleisenbahn, die man einfach abnimmt und anderswo wieder dazustoppelt", stellt Stefan Hermann, Klubobmann-Stellvertreter des Freiheitlichen Landtagsklubs, klar. Derzeit stünde die Zukunft des Traditionsunternehmens auf wackeligen Beinen.