"Nach Ende der Corona-Einschränkungen wären die Konjunkturpfeile im Frühjahr eigentlich auf kräftiges Wachstum ausgerichtet gewesen", beschreibt Peter Sükar, Regionalstellenleiter der WKO in Voitsberg. "Doch dann kam der Ukrainekrieg und mit ihm nicht nur menschliches Leid, sondern auch neue wirtschaftliche Einschränkungen." Diese hätten auch die Stimmung in der heimischen Wirtschaft getrübt, wie eine groß angelegte Kunjunkturumfrage der WKO zeigt. 845 steirische Unternehmen wurden befragt, in der Süd- und Weststeiermark gaben 39,3 Prozent an, dass das Wirtschaftsklima sich verschlechtert habe. 14,9 Prozent sahen eine Verbesserung - ein Negativsaldo von -24,3 Prozentpunkten also.