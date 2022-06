Andreas Marko ist wieder da. Lange hat der Südsteirer bei der Bergrallye die Fans am Streckenrand und die Konkurrenz gleichermaßen zum Zittern gebracht, ehe er zwei Jahre Pause eingelegt hatte. Nach dem ersten Corona-Jahr hat er einen Betrieb aufgebaut – zu viel Stress, um in der Bergrallye wie gewohnt Leistung abzuliefern. Und Marko hatte die Latte in seinem Audi A4 STW quattro - Turbo hoch gelegt. In Bergrennen stand er 262 Mal auf dem obersten Treppchen bei 323 Starts. "Für die Bergrallye geht sehr viel Zeit drauf", sagt Marko, "wenn du eine ganze Saison vorne mitfahren willst, musst du deine gesamte Freizeit investieren." An den Boliden sei immer etwas zu richten und auch die Vorbereitung auf die einzelnen Rennen verschlingt Zeit.