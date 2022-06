Ganz so grausam wie jene Funde, die kürzlich im Süden von Graz gemacht wurden, ist dieser nicht. Dennoch bittet die Polizeiinspektion Mureck um sachdienliche Hinweise unter Tel. 059 133 61 83. Wie nun in einer Aussendung mitgeteilt wurde, hatte eine Joggerin bereits am 21. Juni einen traurigen Fund gemacht.

Als sie gegen 18 Uhr am Rohrackerweg in Eichfeld (Verbindungsweg mit Hainsdorf-Brunnsee) entlang lief, fand sie unter einer 110-kV-Leitung einen schwer verletzten Mäusebussard am Boden liegend vor. Die Joggerin nahm den Vogel mit und brachte ihn zu einem Tierarzt.

Die Auswertung der Röntgenbilder zeigte, dass der Vogel durch einen Schrotschuss schwer verletzt worden war. Aufgrund der massiven Verletzungen musste der Vogel eingeschläfert werden.