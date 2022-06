Einen großen Bahnhof im wörtlichen und übertragenen Sinn gibt es am Sonntag, dem 26. Juni, in der Südweststeiermark. Und das gleich in dreifacher Ausführung: Die Graz-Köflacher Bahn (GKB) lädt nämlich zur feierlichen Eröffnung ihrer komplett erneuerten Bahnhöfe in Lannach, Oisnitz-St. Josef und Preding-Wieselsdorf. Ein Ereignis, das es in dieser Form noch nie in der knapp 170-jährigen Geschichte der traditionsreichen Eisenbahnlinie gab. "Das ist eine Premiere und zugleich eine logistische Herausforderung, weil wir ja drei Feste parallel organisieren. Wir sind froh, dass wir dabei Unterstützung von unserem Partner, dem Versorgungsgregiment 1 aus Gratkorn, bekommen", erzählt Ernst Suppan, Leiter der GKB-Unternehmenskommunikation.