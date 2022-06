So prominent wie dieser Tage war das freiheitliche Lager schon länger nicht mehr in der Süd- und Südweststeiermark vertreten. Allen voran Bundesobmann Herbert Kickl und Generalsekretär Michael Schnedlitz, die am 24. Juni in St. Martin im Sulmtal im Rahmen ihrer "Freiheits-Tour" gegen politische Mitbewerber vom Leder ziehen werden. Mit dabei sein wird auch FPÖ-Landesobmann Mario Kunasek, der bereits vorab seinen Parteifreunden im Bezirk Leibnitz einen Besuch abstattete, um über "regionalpolitische Schwerpunkte" zu informieren.