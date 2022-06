Die Rahmenbedingungen – Pandemie, Lieferengpässe, steigende Baukosten – waren nicht die besten. Umso bemerkenswerter, dass das neue Gesundheitszentrum Eibiswald wie geplant nach nur sieben Monaten Bauzeit fertiggestellt und am Montag offiziell in Betrieb genommen werden konnte. Rund 2,7 Millionen Euro wurden dafür von der Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Ennstal als Bauherr in die Hand genommen. Das Grundstück östlich des Ortszentrums stellte die Marktgemeinde Eibiswald zur Verfügung. Es liegt direkt neben der Ordination von Allgemeinmedizinerin Sabine Reiterer, die auch eine der Ideengeberinnen für das neue Gesundheitszentrum war.