Nicht nur kalendarisch steht der Sommer vor der Tür, auch kulturell wartet die warme Jahreszeit bereits darauf, richtig einzuheizen. Etwa mit dem "Kultursommer", bei dem der Name auch Programm ist. Bei der dritten Auflage ist neben Kulturinitiativen in Leibnitz und Wagna erstmals auch Wildon mit an Bord. Unter dem Motto #gemeinsam stehen im Juli und August 23 Liveacts an fünf verschiedenen Locations am Programm. Und das – sofern das Wetter mitspielt – unter freiem Himmel.