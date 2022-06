Ein zarter, bunter Blumenstrauß und eine Kerze mit orangem Wachs, ganz an den Rand der Straße gestellt, erinnern an die Tragödie, die sich am Dienstagabend hier ereignet hat. Hier, das ist ein Kreisverkehr mitten in der Stadt Leibnitz, wo eine 53-jährige Südsteirerin ihr Leben verloren hat. Nachdem sie am Zebrastreifen von einer Autolenkerin (40) angefahren wurde, die mit mehr als zwei Promille unterwegs war.