Die Serie der Fahrradstürze mit folgenschwerem Ausgang reißt nicht ab. Nur wenige Stunden nachdem in Köflach ein Rennradfahrer bei einer Kollision mit einem Pkw schwer verletzt und eine 53-jährige Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einer Alkolenkerin in Leibnitz getötet worden war, kam es am Mittwoch in Fresing bei Kitzeck erneut zu einem ähnlichen Zwischenfall.