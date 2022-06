Zu zwei schweren Unfällen, bei denen jeweils Fahrrad-Fahrer von Pkw erfasst wurden, kam es Dienstagabend in der Steiermark. Einen besonders tragischen Ausgang nahm ein Unfall im Stadtgebiet von Leibnitz.

Frau hatte mehr als 2 Promille

Eine stark alkoholisierte Pkw-Lenkerin (40) aus der Südsteiermark – sie hatte laut Informationen der Kleinen Zeitung mehr als 2 Promille Alkohol im Blut – erfasste eine 53-Jährige mit ihrem Fahrrad auf einem Schutzweg. Die Fahrradfahrerin aus dem Bezirk Leibnitz verstarb noch an der Unfallstelle.

Was ist passiert? Die Frau überquerte den Schutzweg vor dem Kreisverkehr in der Dechant-Thaller-Straße gegen 18.30 Uhr. Die in Richtung Süden fahrende, schwer alkoholisierte Pkw-Lenkerin erfasste die Radfahrerin. Die 53-Jährige blieb schwerst verletzt am Boden liegen. Eine Ärztin und ein Polizist leisteten an der Unfallstelle Erste-Hilfe-Maßnahmen und reanimierten die Frau zunächst. Aber auch der bereits gelandete Rettungshubschrauber konnte nicht mehr helfen. Das Kriseninterventionsteam steht zur Betreuung der Angehörigen im Einsatz.

Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen des Vorfalls um Hinweise unter der Telefonnummer: 059 133 6160 100 oder 133.

Die Unfalllenkerin war laut Unfall-Ermittlern "einem Nervenzusammenbruch nahe" und wurde deshalb in ein Krankenhaus eingewiesen.

Unfall in der Weststeiermark

Zwei Stunden zuvor war es auch im weststeirischen Köflach zu einem Unfall gekommen. Ein 37-jähriger Rennradfahrer wurde von einem einbiegenden Auto, gelenkt von einem 56-jährigen Weststeirer, erfasst und schwer verletzt.