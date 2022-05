Ungeheuerliches widerfuhr Anfang Mai einem 32-jährigen Südsteirer in der Bezirkshauptstadt Leibnitz. Wie die Polizei erst jetzt bekannt gab, wurde der Mann Opfer eines brutalen Raubversuchs. Am 4. Mai gegen 18.45 Uhr lauerten drei unbekannte Jugendliche dem vermutlich zufällig ausgewählten Mann in einer Tiefgarage in Bahnhofsnähe auf, schlugen ihn nieder und traten auf ihn ein. Dabei trug der Südsteirer eine Platzwunde, ein blaues Auge, Abschürfungen und einen ausgeschlagenen Zahn davon.