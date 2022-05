Ob ein Routinevorgang oder ein konkreter Verdacht ausschlaggebend war, ist noch nicht bekannt. Fest steht, dass vor wenigen Tagen bei der Kontrolle eines Direktvermarkters in der Gemeinde Schwarzautal (Bezirk Leibnitz) an Arbeitsgeräten Listerien festgestellt wurden. Der Betrieb wurde daraufhin auf Anordnung der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz wegen Gefahr in Verzug vorübergehend gesperrt und der Verkauf der Waren untersagt.