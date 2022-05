So etwas gibt es nicht alle Tage: Von einem Tag auf den anderen verliert die südsteirische Gemeinde Ragnitz sowohl ihren Bürgermeister Manfred Sunko als auch ihre Vizebürgermeisterin Elisabeth Zenz (beide ÖVP). Und das, obwohl beide erst am 8. April in ihre Funktionen gewählt wurden. Hintergrund ist nicht etwa ein freiwilliger Rücktritt, sondern ein nun festgestellter Formalfehler bei der Wahl vor fünf Wochen, der selbige nichtig und eine Wiederholung notwendig macht. Das gab der vermeintliche Bürgermeister Manfred Sunko (VP) Donnerstagabend ziemlich zerknirscht via Facebook-Posting bekannt.