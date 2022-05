Auch wenn er offiziell nicht als Hauptplatz ausgeschildert ist – der zentrale Platz von Gleinstätten soll eine entscheidende Rolle bei der Titelvergabe der Kleine-Zeitung-Platzwahl spielen. Das findet nicht nur Bürgermeisterin Elke Halbwirth, sondern der ganze Gemeinderat, der geschlossen hinter der Nominierung des südsteirischen Schmuckstücks steht: „Unser Platz ist ein echter Gemeinschaftsplatz“, beschreibt die Ortschefin, „rundum sind das Schloss, das als Volksschule genutzt wird, die Pfarrkirche, das Haus der Musik und die schöne Parkanlage. So ist immer etwas los, unter der Woche mit Kindern und Eltern, Sonntags dann mit den Kirchgängern.“

Der ganze Ort will sich jetzt ins Zeug legen, um schönster Hauptplatz der Steiermark zu werden. „Wir legen Stimmzettel in allen Betrieben und in der Gastro auf, auch auf social media werden wir aktiv um Stimmen werben“, so Halbwirth.

So machen auch Sie mit!

Wollen auch Sie allen Steirern Ihr Ortszentrum schmackhaft machen? Dann auf zur Platzwahl, weiterhin können Touristiker, Ortsverantwortliche und Co. ihren liebsten Dorf-, Markt- bzw. Hauptplatz anmelden (geht einfach hier auf www.kleinezeitung.at/platzwahl). Vom kleinen Markt bis zur Bezirkshauptstadt ist jeder teilnahmeberechtigt und kann seinen zentralen Platz des Ortes nominieren. Auf unserer Website finden Sie im Voting die bislang angemeldeten Kandidaten. Bis 4. Juli kann man mitmachen, der Stimmenstärkste erhält ein Siegerfest gesponsert. Die Top 5 gewinnen für ihren Hauptplatz zudem eine exklusive Steiermark-Herzbank-Trophäe.