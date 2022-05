Im Gastgarten des Jufa-Hotels Maria Lankowitz fand am Mittwoch, dem 11. Mai, ein "Familientreffen" der besonderen Art statt: Die Jufa-Chefs der 63 europäischen Standorte wurden in die Weststeiermark geladen. "Vor der Pandemie hat es diese Treffen regelmäßig gegeben, jetzt kommen wir zum ersten Mal seit Corona wieder in voller Stärke zusammen", freut sich Jufa-Gründer Gerhard Wendl. Und auch die Lankowitzer Hotelchefin Monika Heinrich strahlt: "Es ist eben etwas ganz anderes, alle wieder persönlich zu sehen."