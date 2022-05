Ein "Doppel-Überholmanöver" wurde am Mittwoch (11. Mai) drei Pkw-Lenkern zum Verhängnis. "Drei Fahrzeuge fuhren auf der L 208 hintereinander, die in der Mitte fahrende Frau setzte zum Überhol-Manöver an, übersah dabei allerdings, dass auch der Lenker des dritten Fahrzeugs bereits zum Überholen ausgeschert war", heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion. Alle drei Fahrzeuge landeten im Graben.