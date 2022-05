Einkaufen ohne ein Loch in das Geldtascherl zu reißen ist in Stainz ab kommenden Samstag, 14. Mai, möglich. Der Kost-Nix-Laden eröffnet an diesem Tag um 9 Uhr gleich mit einem Binkerl-Fest seine Pforten. "Frühstück bitte selbst mitnehmen" heißt es für die Gäste. Kaffee und Saft wird bereitgestellt. "Wir wollen, dass die Leute bei uns einmal zusammenkommen und mit uns die Eröffnung feiern", erklärt Ingeborg Stelzer, Mitinitiatorin des Ladens und Mitglied von "Gemeinsam in Stainz".